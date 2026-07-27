Salute

Tenta la truffa del finto carabiniere ma ai danni di un poliziotto: arrestato

Redazione 1

Tenta la truffa del finto carabiniere ma ai danni di un poliziotto: arrestato

Lun, 27/07/2026 - 22:56

Condividi su:

È andata male ad un 38enne catanese che ha tentato di mettere a segno la nota truffa del finto carabiniere. Come vuole la prassi, l’uomo ha contattato la vittima spacciandosi per maresciallo, comunicandole che con un’auto a lei intestata, ignoti malviventi avevano rapinato una gioielleria e che, per escludere ogni responsabilità, si rendeva necessaria una verifica dei gioielli in suo possesso.

Ha quindi stabilito un incontro a cui si è presentato. Nell’esatto momento in cui, però, si è fatto consegnare i gioielli ha scoperto che la vittima era in realtà un poliziotto che, compreso immediatamente cosa stava accadendo, ha attirato nella sua stessa trappola il 38enne e allertato i colleghi che hanno proceduto all’arresto.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale di Messina Gazzi e, a seguito di udienza convalida, presso la sua abitazione per scontare gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta