Vallelunga, restaurato il volto di Cristo della statua di “Gesù Benedicente” sulla collina dei Tanarizzi: il 2 agosto la benedizione

A Vallelunga sulla collina dei Tanarizzi, sopra l’alta colonna dove poggia la grande statua di “Gesù benedicente”, il volto di Cristo, danneggiato da intemperie atmosferiche, adesso è tornato alla sua originaria bellezza per il restauro offerto dal Maestro-Scultore Michele Valenza, per i generosi interventi di Rosolino Coco e della sua impresa edile, per la dedizione dell’architetto Loreto Ognibene nel coordinare tutti i lavori, per i trasporti di materiali da parte di Lorenzo Insinna.

È per i loro generosi apporti che domenica 2 agosto alle ore 19 il Parroco Padre Alfonso Incardona potrà benedire la statua, realizzando così il “grande sogno” del dott. Vincenzo Bonasera. Il “farmacista-scrittore” infatti ben 26 anni fa ha acquistato la statua e fatta collocare sulla “sua amata collina” per dare un “richiamo” religioso e di Fede agli abitanti. Il dott. Bonasera nonostante aver lasciato Vallelunga 47 anni fa non ha mai dimenticato il paese natio così come non è stato dimenticato lui e tutta la sua famiglia. Per le ore 19 di domenica 2 agosto gruppi di fedeli si stanno organizzando per salire in macchina e a piedi sulla collina mentre nelle Chiese del Paese verranno distribuite le “immaginette” con l’immagine di Gesù e la “preghiera” appositamente stilata dal Vescovo di Caltanissetta Mario Russotto.