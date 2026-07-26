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La Russa, Meloni al Colle sarebbe una grande fortuna per l’Italia,dopo Mattarella

Redazione

La Russa, Meloni al Colle sarebbe una grande fortuna per l’Italia,dopo Mattarella

Dom, 26/07/2026 - 19:11

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Giorgia Meloni potrebbe essere un prossimo presidente della Repubblica? “Secondo me lo diventerà non questa volta ma la prossima, il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità. Sarebbe una grande fortuna per l’Italia, dopo Mattarella. Per me sarebbe un bene, un grande bene perché donna, brava e perché partendo da posizioni di difficoltà, è riuscita”. Così ha risposto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Augusto Minzolini nella rassegna ‘L’estate del Principe” in corso a Viareggio. E ha ribadito: “Non c’è nessuna ragione per cui questo possa suonare come un allarme

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