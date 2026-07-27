Travolta dalle onde, ragazza di 16 anni è stata salvata da assistente bagnante che ha evitato una tragedia

Ha rischiato di trasformarsi in una tragedia la giornata a mare di una famiglia originaria delle provincia di Enna, ma residente a Benevento. La ragazza, 16 anni, come riportato su AgrigentoNotizie, è stata travolta dalle onde. Il papà, vedendola in difficoltà, è entrato in acqua cercando di avvicinarsi alla figlia.

L’allarme è scattato immediatamente. L’assistente bagnante, Giuseppe Filippazzo, operante in contrada Caos, si è lanciato in mare senza alcun timore – nonostante le condizioni del mare definite “pericolosissime” – per raggiungere la ragazza ormai in balia delle onde. Prima di tuffarsi, urlando, è riuscito a bloccare il papà dell’adolescente che è rimasto a riva.

L’operazione di recupero è stata complessa a causa della violenza dell’acqua, ma la prontezza e la professionalità del bagnino ha permesso di afferrare la ragazza prima che la situazione diventasse irreversibile. Una volta riportata a riva, e dopo essersi sincerato delle buone condizioni di salute della ragazza, l’assistente bagnante Filippazzo ha dovuto aiutare e assistere il genitore che è stato colto da improvviso malore a causa del grande spavento. Padre e figlia sono stati trasportati al pronto soccorso.

In questo modo s’è conclusa con un lieto fine una disavventura che poteva assumere i contorni della tragedia. Se così non è finita è stato solo grazie al presidio costante dei bagnini della cooperativa Ulisse che ha salvato la vita della sedicenne. (AgrigentoNotizie).