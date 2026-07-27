Caltanissetta. Partecipazione e devozione: il comitato Gulfi custode delle tradizioni, con lo sguardo rivolto al futuro

Si sono conclusi con grande partecipazione e profonda emozione i tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Gulfi, un appuntamento che, anche quest’anno, ha saputo coniugare fede, tradizione e senso di appartenenza, richiamando numerosi fedeli e cittadini legati alla storica contrada.

Fondamentale è stato il ruolo del Comitato Gulfi, che, con passione, dedizione e un instancabile spirito di servizio, ha curato ogni aspetto dell’organizzazione, garantendo lo svolgimento di una manifestazione impeccabile e molto partecipata. L’impegno dei volontari ha permesso ai presenti di vivere una giornata intensa, caratterizzata da momenti di raccoglimento, condivisione e autentica devozione.

I solenni riti religiosi, promossi e celebrati dal Rev. Sac. Angelo Spilla, hanno rappresentato il cuore della festa. Al termine delle celebrazioni si è svolta la tradizionale benedizione dei campi, simbolo del profondo legame tra la comunità di Gulfi, il lavoro della terra e la protezione della Vergine.

Quest’anno, però, accanto alle antiche tradizioni, il Comitato Gulfi ha saputo introdurre un’importante novità destinata a lasciare il segno: la prima benedizione dei mezzi agricoli. Un’iniziativa fortemente voluta dai giovani presenti all’interno del Comitato, che hanno dimostrato come sia possibile custodire le radici della propria comunità senza rinunciare all’innovazione. La partecipazione di decine di agricoltori con i propri trattori e mezzi da lavoro ha reso questo momento particolarmente significativo, trasformandolo in un nuovo simbolo di fede, riconoscenza e speranza per il futuro.

Il momento più emozionante è arrivato al rientro del simulacro della Madonna. Al suo passaggio, i mezzi agricoli hanno salutato la Patrona con il suono dei clacson, l’accensione delle luci e le simboliche accelerate dei motori, dando vita a un tributo spontaneo e suggestivo che ha emozionato i presenti. Una scena inedita, capace di unire il rispetto per la tradizione con una nuova forma di partecipazione popolare, destinata a diventare una consuetudine negli anni a venire.

La perfetta riuscita dell’evento conferma il valore del lavoro svolto dal Comitato Gulfi, che ha saputo dimostrare come il futuro delle tradizioni passi anche attraverso il contributo delle nuove generazioni. La presenza di giovani all’interno del Comitato rappresenta infatti un valore aggiunto: da un lato garantisce la tutela delle antiche usanze che caratterizzano la festa, dall’altro porta idee, entusiasmo e iniziative innovative, capaci di arricchire il patrimonio culturale e religioso della comunità.

Tradizione e innovazione, dunque, non sono realtà contrapposte, ma possono convivere armoniosamente. È proprio questo il messaggio che il Comitato Gulfi ha saputo trasmettere con una festa organizzata con grande cura, destinata a rimanere nel cuore dei partecipanti e a rappresentare un modello per le future edizioni.