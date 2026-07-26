Incendi, Lorefice (M5s): “Sindaci Sicilia costretti a supplire ai fallimenti della regione”

“L’incendio che ha colpito l’area industriale di Termini Imerese, fino a costringere alla chiusura di un tratto dell’A19, dimostra ancora una volta che i sindaci sono lasciati soli a gestire un’emergenza ormai strutturale e quotidiana. Esprimo la mia piena vicinanza alla sindaca Maria Terranova e a tutti gli operatori impegnati sul campo. Non è accettabile che siano i Comuni a dover supplire ai fallimenti della Regione nella prevenzione degli incendi”. Lo dichiara il senatore siciliano M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e capogruppo M5S nella Commissione bicamerale ecomafie.