Cina, in crescita utili dell’industria elettronica, +96,9% nel primo semestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria elettronica cinese ha registrato nel primo semestre (H1) del 2026 un aumento degli utili del 96,9% su base annua, contribuendo per 8,5 punti percentuali alla crescita complessiva degli utili delle principali imprese industriali. Lo ha reso noto oggi l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Grazie all’ampia diffusione dell’intelligenza artificiale e alla crescente domanda di potenza di calcolo, gli utili della produzione di computer e di relative periferiche, tra cui mouse, tastiere e monitor, sono aumentati rispettivamente del 689,3% e del 305,8% rispetto all’anno precedente.

Nel settore della produzione di dispositivi elettronici, gli utili della produzione di circuiti integrati sono cresciuti del 2.579,5%, mentre quelli della produzione di dispositivi discreti a semiconduttore, come transistor e diodi, sono aumentati del 31,2%.

Nel settore dei componenti elettronici, gli utili della produzione di materiali elettronici specializzati sono aumentati del 209,7%, mentre quelli della produzione di circuiti elettronici hanno registrato un incremento del 26,9%.

I dati diffusi oggi hanno inoltre mostrato che gli utili delle principali imprese industriali cinesi, ovvero quelle con un fatturato annuo derivante dall’attività principale pari ad almeno 20 milioni di yuan (circa 2,95 milioni di dollari), sono aumentati del 18,7% su base annua nel primo semestre.

Yu Weining, statistico dell’NBS, ha osservato che, nonostante la crescita costante, il contesto esterno rimane complesso e incerto, mentre i prezzi internazionali delle materie prime sono ancora soggetti a fluttuazioni. Le imprese industriali devono inoltre affrontare sfide quali l’insufficiente domanda di mercato e le pressioni sul turnover del capitale.

Guardando al futuro, la Cina continuerà a sostenere le industrie emergenti e del futuro, a modernizzare quelle tradizionali, ad accelerare la sostituzione dei vecchi motori di crescita con nuovi e a favorire lo sviluppo di alta qualità dell’economia industriale, ha affermato Yu.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-