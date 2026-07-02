Caltanissetta tra musica, cultura e sport, torna la programmazione del “Settembre è Nisseno”: al via dal 2 luglio

Torna la programmazione del “Settembre è Nisseno” che, con musica, cultura e sport accompagnerà i cittadini a partire dal 2 luglio e si concluderà con la festa di San Michele.
Il Calendario prevede:
LUGLIO
2 luglio
ore 20:30 Corso Umberto I, Bailando nei quartieri
3 luglio
ore 21:00 Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Midnight in Paris” di Woody Allen
7-10 luglio
Giornata intera, Casa Tripisciano – Il Racconto Visivo
10 luglio
ore 21:00 Villa Amedeo, Concerto Ca’ Sona – Manutsa
ore 21:00 Piazza Mercato – Grazia, Concerto
10-12 luglio
Giornata intera,Hotel San Michele, Risiko – 60° Raduno Nazionale e XII Open di Risiko Città di Caltanissetta – 10° Campionato Regionale individuale Terza Tappa
11 luglio
Ore 19:00 Centro Polivalente M.Abbate, Concerto “Ars et Labor”
14 luglio
ore 18:00 Scalinata San Francesco, “Caltafiabetta – Scalinate da Favola”, Presentazione del libro “Caltanissetta la città delle cento scalinate”
16 luglio
ore 20:30 Piazza della Repubblica, Bailando nei quartieri
ore 21:00 Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Lost in Traslation” di Sofia Coppola
17 – 19 luglio
Ore 17:00 Atrio Comunale, Corso Umberto I, Biliardo sotto le stelle
18 luglio
ore 21:00 Corso Umberto I, Concerto “Meteore”
18 luglio – 2 agosto
Giornata intera, Palazzo Moncada, Mostra d’arte di Salvatore Cammilleri e Francesca Nesteri
23 luglio
ore 20:30 Villaggio Santa Barbara, Bailando nei quartieri
ore 21:00 Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Lei” di Spike Jonze
AGOSTO
5 agosto
ore 21:00 – Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Moonrise Kingdom” di Wes Anderson
6 agosto
Festa del Redentore – Processione
Ore 21:00 – Piazza del Redentore – Spettacolo “Donna, cavallo e re”
7 agosto
ore 20:30 Santa Barbara, Bailando nei quartieri
12 agosto
ore 20:30 Giardino della Legalità, Bailando nei quartieri
14-15 agosto
Ferragosto in Riserva (Giornate dell’Ambiente e della Storia delle Miniere)
20 agosto
ore 20:30 viale Regina Margherita, Bailando nei quartieri
ore 21:00 – Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “(500) giorni insieme” di Marc Webb
27 agosto
ore 20:30 Corso Umberto I, Bailando nei quartieri
28 agosto
ore 21:00 Corso Umberto I, Concerto “Sud Sona”
SETTEMBRE
1 settembre
ore 21:00 – Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Se mi lasci ti cancello” di Michel Gondry
3 settembre
ore 20:30, Piazza della Repubblica, Bailando nei quartieri
4 settembre
Ore 21:00 Piazza della Repubblica, serata Dance “Just for Fun”
5 settembre
Ore 21:00 Corso Umberto I, Karaoke
5-6 settembre
Giornata intera, Palacannizzaro, Torneo Invicta
9-10 settembre
Ore 17:00 Via Ferdinando I, Laboratori creativi “Balate Sogna”
ore 20:30 Santa Barbara, Bailando nei quartieri
11-13 settembre
Giornata intera, 71^ Coppa Nissena
11 settembre
Giornata intera, Palacannizzaro, Basket Serie B Torneo Femminile “Trofeo delle Miniere”
12 settembre
Ore 19:00 Centro Storico, 1 edizione Urban Cross “Qai’at Al – Nisà Urban Trail”
Ore 20:30 Concerto “September Morn”
13 settembre
Palacannizzaro, Torneo Invicta
17 settembre
Giornata intera, ore 20:30 Giardino della Legalità, Bailando nei quartieri
18 settembre
Ore 19:00 Atrio comunale, Cortometraggi “Cinema d’autore”
18 – 30 Settembre
Giornata intera, Palazzo Moncada, Mostra d’arte “Eternal” di Vincenzo Foresta
18-19 settembre
ore 10:30, Centro Polivalente M. Abbate, “Vinyl Market”
19 settembre
Ore 16:30 Palazzo Moncada – Spettacolo “Palio di S. Michele – Alla Corte dei Moncada”
26-27 settembre
Giornata intera, Percorso Xirbi-Caltanissetta, Competizione sportiva “Slalom Xirbi”
27 settembre
Ore 20.30 Cattedrale, Concerto di San Michele
29 settembre
Centro Storico, Processione di San Michele