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Caltanissetta tra musica, cultura e sport, torna la programmazione del “Settembre è Nisseno”: al via dal 2 luglio

Redazione 3

Caltanissetta tra musica, cultura e sport, torna la programmazione del “Settembre è Nisseno”: al via dal 2 luglio

Una programmazione da vivere e condividere dal 2 luglio al 30 settembre
Gio, 02/07/2026 - 10:55

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Torna la programmazione del “Settembre è Nisseno” che, con musica, cultura e sport accompagnerà i cittadini a partire dal 2 luglio e si concluderà con la festa di San Michele.

Il Calendario prevede:

LUGLIO

2 luglio

ore 20:30 Corso Umberto I, Bailando nei quartieri

3 luglio

ore 21:00 Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Midnight in Paris” di Woody Allen

7-10 luglio

Giornata intera, Casa Tripisciano – Il Racconto Visivo

10 luglio

ore 21:00 Villa Amedeo, Concerto Ca’ Sona – Manutsa

ore 21:00 Piazza Mercato – Grazia, Concerto

10-12 luglio

Giornata intera,Hotel San Michele, Risiko – 60° Raduno Nazionale e XII Open di Risiko Città di Caltanissetta – 10° Campionato Regionale individuale Terza Tappa

11 luglio

Ore 19:00 Centro Polivalente M.Abbate, Concerto “Ars et Labor”

14 luglio

ore 18:00 Scalinata San Francesco, “Caltafiabetta – Scalinate da Favola”, Presentazione del libro “Caltanissetta la città delle cento scalinate”

16 luglio

ore 20:30 Piazza della Repubblica, Bailando nei quartieri

ore 21:00 Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Lost in Traslation” di Sofia Coppola

17 – 19 luglio

Ore 17:00 Atrio Comunale, Corso Umberto I, Biliardo sotto le stelle

18 luglio

ore 21:00 Corso Umberto I, Concerto “Meteore”

18 luglio – 2 agosto

Giornata intera, Palazzo Moncada, Mostra d’arte di Salvatore Cammilleri e Francesca Nesteri

23 luglio

ore 20:30 Villaggio Santa Barbara, Bailando nei quartieri

ore 21:00 Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Lei” di Spike Jonze

AGOSTO

5 agosto

ore 21:00 – Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Moonrise Kingdom” di Wes Anderson

6 agosto

Festa del Redentore – Processione

Ore 21:00 – Piazza del Redentore – Spettacolo “Donna, cavallo e re”

7 agosto

ore 20:30 Santa Barbara, Bailando nei quartieri

12 agosto

ore 20:30 Giardino della Legalità, Bailando nei quartieri

14-15 agosto

Ferragosto in Riserva (Giornate dell’Ambiente e della Storia delle Miniere)

20 agosto

ore 20:30 viale Regina Margherita, Bailando nei quartieri

ore 21:00 – Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “(500) giorni insieme” di Marc Webb

27 agosto

ore 20:30 Corso Umberto I, Bailando nei quartieri

28 agosto

ore 21:00 Corso Umberto I, Concerto “Sud Sona”

SETTEMBRE

1 settembre

ore 21:00 – Centro Polivalente M.Abbate, CL Cinema Fest “Se mi lasci ti cancello” di Michel Gondry

3 settembre

ore 20:30, Piazza della Repubblica, Bailando nei quartieri

4 settembre

Ore 21:00 Piazza della Repubblica, serata Dance “Just for Fun”

5 settembre

Ore 21:00 Corso Umberto I, Karaoke

5-6 settembre

Giornata intera, Palacannizzaro, Torneo Invicta

9-10 settembre

Ore 17:00 Via Ferdinando I, Laboratori creativi “Balate Sogna”

ore 20:30 Santa Barbara, Bailando nei quartieri

11-13 settembre

Giornata intera, 71^ Coppa Nissena

11 settembre

Giornata intera, Palacannizzaro, Basket Serie B Torneo Femminile “Trofeo delle Miniere”

12 settembre

Ore 19:00 Centro Storico, 1 edizione Urban Cross “Qai’at Al – Nisà Urban Trail”

Ore 20:30 Concerto “September Morn”

13 settembre

Palacannizzaro, Torneo Invicta

17 settembre

Giornata intera, ore 20:30 Giardino della Legalità, Bailando nei quartieri

18 settembre

Ore 19:00 Atrio comunale, Cortometraggi “Cinema d’autore”

18 – 30 Settembre

Giornata intera, Palazzo Moncada, Mostra d’arte “Eternal” di Vincenzo Foresta

18-19 settembre

ore 10:30, Centro Polivalente M. Abbate, “Vinyl Market”

19 settembre

Ore 16:30 Palazzo Moncada – Spettacolo “Palio di S. Michele – Alla Corte dei Moncada”

26-27 settembre

Giornata intera, Percorso Xirbi-Caltanissetta, Competizione sportiva “Slalom Xirbi”

27 settembre

Ore 20.30 Cattedrale, Concerto di San Michele

29 settembre

Centro Storico, Processione di San Michele

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