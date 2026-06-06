Villalba, premiati gli studenti della XX edizione della borsa di studio “Giovambattista Messina”

VILLALBA – Giovedì 4 giugno 2026, nell’Aula magna del plesso “G. Garibaldi” di Villalba, si è svolta la XX edizione della borsa di studio dedicata a Giovambattista Messina, promossa dall’Istituto comprensivo Vallelunga-Marianopoli diretto dal professor Salvatore Gioacchino Mastrosimone. L’iniziativa ricorda il giovane villalbese scomparso prematuramente in un incidente stradale e valorizza il gesto di grande altruismo compiuto dai genitori, Carmelina e Giovanni Messina, che decisero di donarne gli organi. «Un gesto di umanità che ha offerto una seconda possibilità a molte persone creando un legame indelebile con Gianni», ha sottolineato la coordinatrice del concorso, professoressa Giuseppa Immordino. Anche quest’anno la famiglia Messina ha sostenuto con generosità il premio di 1.000 euro destinato agli studenti che si sono distinti nelle diverse sezioni del concorso. Per l’edizione 2026, il tema di riflessione è stato ispirato al libro “Il mio peggior… amico”, che ha invitato gli alunni a confrontarsi sul valore dell’amicizia. La commissione giudicatrice, composta dai docenti Giuseppa Immordino, Mariano Mistretta, Angela Sedita, Giuseppe Maria Spera e Maria Antonietta Vullo, ha assegnato complessivamente 18 riconoscimenti. Per la prova di lettura della scuola primaria sono stati premiati Giuseppe Ricottone, Emma Guarino, Giovanni Baudo, Elisa Di Gangi, Vincenzo Greco ed Elena Territo. Nella sezione grafico-pittorica si sono distinti Loreto Andrea Sapia, Viola Molino, Gaia Immordino ed Emily Piazza. Per la prova letteraria della scuola secondaria di primo grado hanno ricevuto il premio Claudia Maria Conti, Noemi Messina, Ania Gullo, Marta Noto, Ambra Immordino, Laura Lima, Agnese Prematuro ed Evelyn Sansone. La cerimonia è stata impreziosita dagli intermezzi musicali curati dalla professoressa Rosalba Trapani, che ha diretto gli studenti nell’esecuzione di brani particolarmente significativi. Grande emozione ha suscitato il momento finale, quando le studentesse e gli studenti dell’istituto hanno reso omaggio a Gianni con un testo ricco di affetto e riconoscenza, ricordandone l’esempio di altruismo e speranza. “A vent’anni dalla sua istituzione – ha commentato il dirigente scolastico – la borsa di studio Giovambattista Messina continua a rappresentare non solo un premio al merito, ma anche un importante strumento di educazione alla solidarietà, all’altruismo e alla cittadinanza responsabile”.