Serradifalco. Gran successo per il progetto “No al Bullismo”

SERRADIFALCO. L’Amministrazione Comunale, insieme all’Associazione ADA e con la preziosa collaborazione di Jade Bourhis, direttrice della Biblioteca Comunale “L. Sciascia”, ha promosso il progetto “No al Bullismo”.

L’iniziativa ha coinvolto numerosi ragazzi attraverso due incontri mattutini all’aperto, dedicati alla sensibilizzazione e al confronto su un tema sempre più attuale e importante.

Il percorso si è concluso con un interessante convegno che ha visto la partecipazione della psicologa Nadia Ligori, la quale ha sottolineato come il fenomeno del bullismo sia presente anche nella nostra comunità, destando preoccupazione tra le famiglie.

Il professor Salvatore Benfante Picogna ha invece presentato la “No Bullying R.E.D. Box”, un kit educativo da lui brevettato, pensato per realizzare attività pratiche e formative con i ragazzi, favorendo la prevenzione e il contrasto del bullismo.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto, nella convinzione che educazione, ascolto e collaborazione siano strumenti fondamentali per costruire una comunità più inclusiva e rispettosa.