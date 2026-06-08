Mussomeli, Progetto “Case a 1 Euro in Grecia. Giuseppe Catania vola in Grecia

MUSSOMELI – L’ex sindaco Giuseppe Catania è stato due giorni in Grecia e al suo rientro ha commentato: “Orgoglioso di aver rappresentato Mussomeli i e il suo programma di rigenerazione urbana “Case a 1 Euro” in Grecia, nell’area di Levaida, fra incontri e conferenze “. Ha ringraziato le associazioni organizzatrici dell’evento per l’accoglienza, i referenti Kiriajos Papadopulos, Maria e Teodora, il console onorario Renata Lavagnini il Sindaco di Levaida Dimitris karamanis e per aver promosso un momento di dialogo e condivisione così significativo. E’ pensabile che la circostanza sia stata un’importante occasione di confronto che apre nuove prospettive di collaborazione, scambio culturale ed economico tra territori che condividono visione, identità e voglia di crescita. L’ex primo cittadino è tornato a casa dopo giornate di incontri, confronti e riunioni, ancora più motivato, e probabilmente con tanta voglia di trasformare i progetti in risultati concreti.