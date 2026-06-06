La cooperativa Etnos di Caltanissetta protagonista al Villaggio della Marina: invitata dallo Stato Maggiore della Marina Militare

La cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta parteciperà al Villaggio della Marina 2026, in programma a Palermo dal 6 al 10 giugno nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Marina. Un invito prestigioso arrivato direttamente dallo Stato Maggiore della Marina Militare che ha voluto riconoscere il lavoro svolto negli anni dalla realtà nissena nel campo dell’inclusione sociale e dell’accoglienza.

A ufficializzare l’invito è una lettera indirizzata al presidente Fabio Ruvolo e firmata dal Capo Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore della Marina, il Contrammiraglio Jacopo Rollo, che esprime apprezzamento per «i meritevoli progetti equosolidali e di inclusione sociale» portati avanti dalla cooperativa, riconoscendo anche il contributo che sarà fornito dai ragazzi di Aut Cafè, il bistrot dell’inclusione.Un riconoscimento che rappresenta motivo di orgoglio non soltanto per la cooperativa ma per l’intero territorio nisseno.

«Ogni giorno lavoriamo per riconoscere il valore, le capacità e le potenzialità delle persone che incontriamo nei nostri percorsi. Donne vittime di violenza, minori stranieri non accompagnati, migranti, persone con disabilità, anziani, giovani in cerca di opportunità. Quando questo stesso riconoscimento viene restituito a noi da un’istituzione prestigiosa come la Marina Militare assume un significato ancora più profondo. Ci dà forza, coraggio e motivazione per continuare a credere che nessuno debba essere lasciato indietro», spiegano dalla cooperativa.

Per cinque giorni, all’interno del Villaggio della Marina allestito al Molo Trapezoidale di Palermo, Etnos avrà uno spazio dedicato dove racconterà oltre vent’anni di impegno sociale, accoglienza, innovazione e inclusione. Uno spazio che diventerà occasione per presentare esperienze, percorsi e progetti dedicati a donne vittime di violenza, minori, migranti, rifugiati, persone con disabilità, anziani e giovani fragili.Il momento culminante arriverà il 10 giugno, quando i protagonisti di Aut Cafè e N’Arancina Speciale avranno il compito di curare il catering dedicato agli ospiti della Marina Militare. Un incarico di grande prestigio che consentirà ai giovani coinvolti nei percorsi di inclusione lavorativa di mettere in pratica competenze, professionalità e capacità organizzative.

La presenza di Etnos al Villaggio della Marina rappresenta anche una vetrina importante per Caltanissetta e per quella Sicilia sociale che quotidianamente costruisce risposte concrete ai bisogni delle persone, spesso lontano dai riflettori.Per questo la cooperativa ha voluto rivolgere un ringraziamento al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, allo Stato Maggiore della Marina e a quanti hanno creduto nel valore di questa collaborazione.«Essere invitati a raccontare la propria esperienza in un contesto nazionale di così alto profilo – concludono da Etnos – non rappresenta soltanto un’opportunità. È la conferma che il sociale, quando opera con passione, competenza e visione, può dialogare con le più importanti istituzioni del Paese e contribuire concretamente alla costruzione di una società più inclusiva».