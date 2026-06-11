Delia. L’Orchestra della Scuola media “Nino Di Maria” vince il 1° premio e il premio speciale al Concorso Nazionale di Racalmuto

DELIA. Gli studenti e i professori dell’Orchestra della Scuola Media “Nino di Maria” di Delia hanno ottenuto un risultato di valore assoluto al Concorso nazionale di Racalmuto. L’orchestra ha infatti ottenuto il primo premio con la votazione di 99/100, aggiudicandosi il premio speciale “Il Sale di Racalmuto” come migliore formazione della manifestazione e una borsa di studio di 300 euro.

Il sindaco Gianfilippo Bancheri s’è complimentato con docenti, alunni e dirigente scolastica per i risultati ottenuti. <Questi riconoscimenti – ha detto – confermano l’alto livello qualitativo del percorso didattico e musicale della nostra scuola. Ai ragazzi va il merito di aver rappresentato la nostra comunità con impegno e talento; ai docenti il ringraziamento per averli guidati con professionalità verso questo importante traguardo, che corona un anno di grandi successi>.