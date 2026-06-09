Caltanissetta. Premiati gli studenti dell’IIS “Volta” nell’ambito del concorso “Caltafiabetta, le vostre storie”

CALTANISSETTA. Importanti riconoscimenti per gli studenti dell’IIS “A. Volta” di Caltanissetta nell’ambito di “Caltafiabetta, le vostre storie “, il concorso organizzato da Legambiente che promuove la creatività, la narrazione e i valori dell’inclusione attraverso fiabe e racconti originali.

Tra i protagonisti dell’iniziativa, classificatisi al terzo posto nella categoria istituti superiori di secondo grado gli studenti della classe 1ª V del Tecnico dei trasporti Aeronautico, che hanno partecipato con una fiaba ambientata nel suggestivo scenario del Castello di Pietrarossa. I ragazzi hanno dato vita alla loro storia attraverso il teatro dei burattini, curando anche le riprese video della rappresentazione. Il racconto, incentrato sul dialogo tra la principessa Adelasia e Ombra, l’asino della luna, ha proposto una riflessione sulla diversità come ricchezza e valore per la comunità.

Nella stessa categoria il terzo premio ex aequo è andato a Benedetta Inserra, della 2ª E del Liceo Scientifico, autrice del racconto “Un dono inaspettato”. Con uno stile delicato e poetico, la studentessa ha raccontato l’attesa e la nascita della sorellina con sindrome di Down, amata e desiderata fin dal primo momento. Un testo che affronta il tema della diversità come dono prezioso, capace di insegnare l’amore puro e incondizionato.

Nella categoria studenti stranieri, grande successo per Mamabethie Samb, alunno della 2ª V del Tecnico dei Trasporti Aeronautico, primo classificato con la fiaba “Samba e il leone”, ispirata ai racconti della tradizione orale senegalese. Attraverso una narrazione coinvolgente, il giovane autore ha trasmesso valori universali quali amicizia, solidarietà, rispetto e convivenza tra culture diverse. Determinante è stata la partecipazione dell’intera classe, che ha condiviso e sostenuto il messaggio della fiaba.

Sempre nella sezione studenti stranieri, il secondo posto è stato assegnato ad Amatellah Rabihi, della classe 5C del Liceo Scientifico, con il racconto “Un matrimonio sotto il soffitto della regalità”. L’opera bilingue, scritta in italiano e in arabo, rappresenta un omaggio all’Italia, terra che oggi accoglie la studentessa e della quale si sente parte, senza dimenticare le proprie radici marocchine. Attraverso la storia di due giovani sposi nel giorno del loro matrimonio, il racconto fa rivivere tradizioni, riti e valori della cultura marocchina, diventando un ponte tra identità diverse.

I lavori dell’IIS “A. Volta” sono stati seguiti dalle professoresse Giovanna Scarpulla e Grazia Visconti per l’indirizzo Aeronautico e dalla professoressa Adriana Valenza per il Liceo Scientifico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Vito Parisi, che si è congratulato con gli studenti e con i docenti per i prestigiosi risultati ottenuti: «Questi riconoscimenti rappresentano il frutto di un lavoro quotidiano svolto nelle aule della nostra scuola, dove l’inclusione non è soltanto un principio da affermare, ma una pratica concreta che guida l’azione educativa. I successi dei nostri studenti testimoniano la capacità della scuola di valorizzare ogni diversità come risorsa e opportunità di crescita per tutti».

I risultati ottenuti confermano ancora una volta l’impegno dell’Istituto nel promuovere percorsi educativi fondati sul rispetto, sull’accoglienza e sul dialogo interculturale, valori che trovano nella narrazione uno strumento privilegiato di espressione e condivisione.