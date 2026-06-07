Ancora in crescita la spesa farmaceutica, +7,2% nei primi 11 mesi del 2025. Aifa, pari a 23,131 miliardi: 7,939 è spesa convenzionata e 15,264 diretta

Ancora una crescita per la spesa farmaceutica. Nei primi 11 mesi del 2025, ha raggiunto i 23,131 miliardi (+7,2% rispetto allo stesso periodo del 2024), con uno scostamento rispetto alle risorse complessive del 15,30% (18.983,4 mln di euro) pari a +4.147,7 mln di euro, corrispondente ad un’incidenza percentuale sul Fsn provvisorio 2025 del 18,64%. Sono i dati principali che emergono dal monitoraggio mensile dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) relativo al periodo gennaio-novembre 2025. Nel dettaglio, la spesa dei medicinali dispensati attraverso le farmacie (convenzionata), si legge su Quotidianosanità.it, è pari a 7,939 miliardi, invece quella relativa ai medicinali acquistati direttamente dalle strutture sanitarie ammonta a 15,264 miliardi. I consumi, espressi in numero di ricette (525,3 milioni di ricette), mostrano un lieve calo (-0,5%) rispetto al 2024; anche l’incidenza del ticket totale mostra un calo (-0,9%). Per quanto concerne le dosi giornaliere dispensate, mostrano un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2024 (+0,2%).