Al “Comprensivo” di Santa Caterina e Resuttano conclusione dell’anno scolastico tra sport, musica ed eventi

Si è concluso tra applausi, emozioni e grande partecipazione dei genitori l’anno scolastico al Comprensivo Santa Caterina – Resuttano. Dopo l’evento conclusivo del Polo artistico “La Trinacria”, svoltosi al Teatro Margherita di Caltanissetta il 28 maggio, gli alunni e i docenti hanno partecipato il 4 giugno alla sesta edizione della “Giornata dello sport” presso lo stadio comunale di Resuttano.

Alla manifestazione hanno preso parte le autorità dei due Comuni di Santa Caterina e Resuttano, la referente dell’Ufficio di educazione fisica dell’ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, prof.ssa Patrizia Saporito, le associazioni sportive e numerosi genitori. La Giornata dello sport conclude un percorso di educazione fisica e allo sport avviato fin dall’inizio dell’anno scolastico e coordinato dai referenti di educazione fisica d’Istituto prof. Condemi Salvatore e ins. Gallina Gandolfa, che ha visto tra l’altro gli alunni partecipare ai Giochi della gioventù e classificarsi per le specialità di calcio a 5, atletica, basket e pallavolo alle fasi regionali.

Ben 188 alunni si sono spostati in pullman da Santa Caterina per raggiungere i compagni di Resuttano e trascorrere insieme una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e del fair play. La dirigente scolastica Claudia Amico plaude all’iniziativa che rafforza l’identità dell’Istituto e conferma l’immagine di una comunità educante coesa e laboriosa.

Il 5 giugno gli alunni delle classi quinte si sono esibiti in un esilarante musical sui Promessi Sposi. L’attività, che ha visti impegnati gli alunni in esecuzioni corali, danze e recitazione, oltre a potenziare le competenze disciplinari attraverso la conoscenza dell’importante romanzo manzoniano, ha consentito loro di conseguire anche importanti risultati in campo sociale e civico.

L’8 giugno è stata la volta della messa in scena della favola musicale “Il bosco del re”. Il cortile del plesso Don Bosco si è trasformato in un teatro a cielo aperto dove gli alunni della Scuola Primaria insieme con gli alunni del Percorso ad indirizzo musicale hanno dato vita a una performance interartistica che li ha visti impegnati in danze, coreografie, canti ed esecuzioni orchestrali. Più di duecento alunni, coordinati dai loro docenti si sono avvicendati sul palco, gentilmente concesso dal Comune di Santa Caterina, per rappresentare un unico copione con tanto di partiture per orchestra. Un’opera vera e propria attraverso la realizzazione della quale sono emersi il talento degli alunni, la professionalità dei docenti, la collaborazione dei genitori.

L’evento si inserisce nell’ambito del curricolo delle discipline interartistiche d’Istituto che, quale elemento di novità, per il corrente anno scolastico ha previsto tra l’altro l’introduzione della propedeutica musicale nella scuola dell’infanzia. La Dirigente scolastica nel corso dell’evento si è complimentata con tutti i docenti della Scuola Primaria e con i docenti del Percorso ad indirizzo musicale, in particolare con il referente Prof. Giuseppe Cima che ha coordinato sia le attività del Polo artistico sia quelle del Percorso ad indirizzo musicale con grande professionalità ed abnegazione.

In campo artistico l’istituto si è distinto per la partecipazione al progetto finanziato dall’Assessorato all’istruzione della Regione Siciliana “Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea 2026” che ha previsto attività laboratoriali culminate nell’allestimento di una galleria d’arte con dipinti su tela che riproducono le opere di Gibellina, nella realizzazione di un documentario e nella visita della città di Gibellina.

L’Istituto ha anche partecipato al Concorso Musicale “Serradifalco città della musica” con un talento emergente dell’indirizzo musicale: S.A., alunno frequentante la classe prima della scuola secondaria, che ha conquistato il primo premio per la categoria pianisti.

Il comprensivo Santa Caterina – Resuttano si conferma un Istituto a vocazione sportiva e musicale nella consapevolezza diffusa tra i docenti e la dirigenza che tali discipline concorrano alla formazione armonica e integrale della persona.