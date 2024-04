Gela. Incontro al Comune per promuovere dibattito su come far rinascere la villa data alle fiamme prima della consegna a Casa Rosetta

GELA. Martedì mattina 9 aprile alle ore 10, nell’aula consiliare di Palazzo di Città, si terrà un incontro sulla lotta alla mafia e per la legalità. Il confronto è allargato ai partiti, sindacati, associazioni civili, sociali e dirigenti scolastici. Al centro del dibattito la rinascita dell’ex villa Murana, data alle fiamme prima della consegna all’associazione Casa Rosetta. Si tratta di un bene confiscato per vicende di mafia e che è destinato a diventare un centro per attività sociali rivolte ai giovani in difficoltà.

L’incontro è stato promosso dal Sindaco Lucio Greco per “intraprendere tutte quelle iniziative in che possano rispondere all’attentato incendiario contro l’immobile confiscato alla mafia e destinato ad un’associazione impegnata in attività sociale. E’ importante dare una risposta forte a quell’episodio grave che rappresenta”.