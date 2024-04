Gela. Ambulanze con i defibrillatori, verifiche del sindaco Greco al 118

GELA. Subito dopo la notizia della morte di un uomo di 78 anni, soccorso da un sindacalista a Caposoprano e la denuncia di quest’ultimo secondo cui l’ambulanza intervenuta era priva di defibrillatore, il Sindaco Lucio Greco ha contattato il responsabile provinciale del 118 per avere chiarimenti.

Il primo cittadino si è recato personalmente presso la sede del 118 in via Falcone per accertare la situazione. “Ho potuto accertare che l’ambulanza che ha effettuato l’intervento risulta munita di defibrillatore – dice il Sindaco – risulta tutto in regola.

Non capisco perché il sindacalista dica il contrario. Sarebbe stato molto grave quanto denunciato ma bisogna essere cauti nel diffondere notizie che allarmano i cittadini. In questo caso, non ci sono anomalie”.