Caltanissetta. In itinere le procedure di stabilizzazione del personale precario dei vari profili professionali

CALTANISSETTA. Sono in itinere le procedure di stabilizzazione del personale precario dei vari profili professionali. Lo ha reso noto l’Asp che ha evidenziato l’incessante lavoro della UOC Risorse Umane dietro il puntuale coordinamento del Manager Salvatore Lucio Ficarra (nella foto), la cui priorità rimane quella di superare il precariato del personale che, avendo già acquisito competenze ed esperienze in un’azienda sanitaria pubblica, può apportare un consolidato contributo alla continuità dei servizi interni all’ASP di Caltanissetta.

Ci si avvicina alla conclusione di una parte del percorso di stabilizzazione, avviato con atto deliberativo n. 1348 del 14/06/2023, circa i collaboratori amministrativi che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica, mediante la formulazione di una graduatoria di 15 candidati cui si potrà attingere, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, a seguito dei posti in organico che si renderanno via via vacanti con successive cessazioni di rapporti contrattuali.

In un primo step sarà utilizzata la graduatoria così definita individuando i primi 8 candidati che dovranno prestare servizio presso le Centrali Operative Territoriali di prossima attivazione, secondo le direttive impartite dall’Assessorato Regionale della Salute.

Per quanto riguarda il profilo degli assistenti amministrativi è stato invece redatto un elenco di 24 candidati Ammessi che, avendo maturato i requisiti di legge ed essendo in possesso di un contratto di lavoro flessibile, possono partecipare alla procedura selettiva pubblica che sarà espletata a breve dall’Azienda.