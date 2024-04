Caltanissetta. Imparare a difendersi dalle truffe: incontro con la Polizia alla Biblioteca “Scarabelli”

CALTANISSETTA. Oggi 4 aprile alle ore 16 presso la Biblioteca Scarabelli, nella sala Celestino, in compagnia della Polizia di Stato si terrà l’incontro dal titolo “mi difendo dalle truffe”.

L’evento è organizzato in sinergia tra il Comune di Caltanissetta e la Polizia di Stato e vuol essere un’iniziativa in grado di sensibilizzare la cittadinanza sulle truffe. Prevista la presenza, tra gli altri, del sindaco Roberto Gambino.

Quello delle truffe, soprattutto telefoniche e online, è un fenomeno sempre più presente e crescente anche a Caltanissetta, per cui va conosciuto in maniera adeguata per consentire di difendersi e di prevenire truffe che spesso ricadono sulle spalle e le tasche di ignari cittadini.