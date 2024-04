Caltanissetta. Il Club Inner Wheel propone progetto di inclusione per minori attraverso un corso di tennis

CALTANISSETTA. Nell’ambito dei “Service”, ed in linea con l’obiettivo nazionale che riguarda l’attenzione rivolta alla “Dispersione scolastica e al disagio giovanile “, il Club Inner Wheel di Caltanissetta presieduto da Maria Iosè Dibenedetto, ha promosso per l’anno in corso, una proposta progettuale di inclusione socio-relazionale per alcuni minori che vivono in contesti socio -culturali e familiari disagiati .

Il ” Progetto d’inclusione” consiste nella realizzazione di un corso di tennis guidato ed impartito dalle insegnanti federali Alessandra Amico e Margherita Naso . Lo stesso vedrà disputare, alla fine delle lezioni, un torneo tra gli alunni partecipanti al corso,di età compresa tra gli 8 e 12 anni, e coetanei esterni.

Tra i corsisti , per un max di 10, ci saranno i ragazzi scelti con la collaborazione e le partnerships dell’UDEPE, che si occupa di interventi di inclusione attraverso progettazione sociale partecipata, nell’ottica dell’inclusione sociale e del lavoro in comunità ,rappresentata dal Direttore Dott. Salvo Emanuele Leotta, coadiuvato dalla Dott.ssa Gabriella Chirumbolo responsabile Area Misure e Sanzioni Comunità e dall’Istituto Comprensivo ” Vittorio Veneto” quartiere ” Angeli “rappresentato dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Francesca Ippolito .

La sopracitata scuola ha acconsentito di partecipare alla fase esecutiva progettuale in quanto l’Istituzione ministeriale persegue l’obiettivo della didattica inclusiva che cerca di appianare difficoltà e differenze allo scopo di valorizzare ed esprimere al massimo il potenziale degli studenti.

Durante i lavori progettuali “l’idea” di coinvolgere una rappresentanza di genitori dei minori partecipanti al corso seguiti dall’UDEPE,presso la casa museo” Spazio Pitta “, creata dall’artista Lorenzo Maria Ciulla coordinato da artisti locali, con l’intento di realizzare gadgets da donare ai figli destinatari del progetto a conclusione dell’iniziativa sportiva. Le azioni progettuali relative l’organizzazione e realizzazione del corso di tennis, ivi compresi il tesseramento, attrezzature e premi per i vincitori sono finanziate dall’INNER WHEEL: i fondi sono ricavati dall’organizzazione di due tornei di ” Burraco” promossi dall’Associazione.

L’evento conclusivo, a fine percorso svolto , prevede un incontro aperto al pubblico da tenersi presso lo “Spazio Pitta”, per condividere con la collettività la promozione della cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità.