Caltanissetta. Concorso Ecoattivi: consegnata l’auto elettrica alla vincitrice e un encomio ad un operatore Dusty

CALTANISSETTA. Questa mattina Piazza Garibaldi ha ospitato la cerimonia di consegna del primo premio del Concorso Nazionale Ecoattivi, l’iniziativa di sostenibilità ambientale promossa dal Comune di Caltanissetta, Achab e Dusty che ha incoraggiato azioni quotidiane di rispetto e salvaguardia dell’ambiente.

La nissena Franca Grigoli, che si è distinta per le sue scelte virtuose attraverso l’applicazione digitale “Ecoattivi”, ha ricevuto il modello AMI di Citroën, veicolo ecologico messo in palio dal concorso. Il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha premiato la cittadina meritevole, complimentandosi con lei e con la sua famiglia per le abitudini positive come il riciclaggio di materiali differenziati, la riduzione dei rifiuti o la scelta di una mobilità sostenibile.

Oltre alla consegna ufficiale del primo premio, un ulteriore e inatteso momento si è aggiunto alla cerimonia di rito. Il Sindaco, infatti, di concerto con il dirigente della sezione II del Comune, Ing. Giuseppe Tomasella, ha conferito un encomio a Luca Macaluso, operatore ecologico Dusty che, insieme a tanti altri colleghi, contribuisce con grande dedizione a mantenere pulite le strade della città.

“La cerimonia odierna ci dà l’occasione di consegnare l’auto elettrica alla vincitrice del concorso, ma anche di rendere merito alla Dusty per il servizio svolto – ha dichiarato l’Ing. Tomasella. I cittadini ci hanno segnalato l’ottimo lavoro di tanti impiegati della società di gestione dei rifiuti. Dietro le direttive del Comune e l’azione dell’azienda, però, ci sono sempre le singole persone e il loro impegno nello svolgere le attività. Per tale motivo, anche se lui non lo sapeva, oggi conferiamo con grande piacere un encomio a Luca Macaluso”.

Visibilmente emozionati, Franca Grigoli e Luca Macaluso hanno ringraziato il Comune, il delegato Achab Ivana Benza, il Dott. Meli, responsabile del porta a porta e il Dott. Agliata, coordinatore dei servizi Dusty, che hanno esteso i complimenti anche a Salvatore Amico, altro operatore che è stato lodato verbalmente nel corso dell’evento.

“Ringrazio la signora Grigoli per le sue abitudini virtuose – ha esordito il Sindaco Gambino. Spero siano da esempio per continuare a prenderci cura di Caltanissetta prima di tutto come cittadini responsabili, che hanno a cuore il benessere nostro territorio. Siamo felici di consegnare a lei il veicolo ecologico e allo stesso tempo di valorizzare anche il servizio di Dusty e di Luca Macaluso, che all’efficienza nel proprio lavoro ha accompagnato puntualmente un approccio cordiale e disponibile nel relazionarsi con tutti i cittadini”.