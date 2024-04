A Milano 18enne ucciso a colpi di pistola in strada, illesa la giovanissima moglie

A Milano un 18enne di origine slava, Jhonny Sulejmanovic, è stato ucciso con tre colpi d’arma da fuoco al torace. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 3 di notte in via Varsavia, vicino all’ortomercato: il ragazzo era a bordo di un furgone quando è stato avvicinato da alcuni uomini che gli hanno sparato. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 ma è morto all’ospedale Policlinico.

L’assalto nel furgone La vittima stava dormendo nel furgone con la moglie giovanissima, che non ha avuto conseguenze ma è stata portata in ospedale in stato di shock. Gli assassini hanno infranto i vetri del mezzo per accertarsi che ci fosse qualcuno dentro e hanno fatto fuoco. Nei pressi dell’ortomercato non è insolito trovare roulotte o furgoni con persone, soprattutto nomadi, che vi dormono. (Tgcom24)