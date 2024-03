Risiko Club Ufficiale Caltanissetta: ecco i finalisti al Campionato Nazionale a Squadre

CALTANISSETTA. Presso Eclettiva Street Factory di via Rochester si sono giocate le partite di semifinali dell’11° torneo di Risiko, valido per la composizione del Raking “Eclettica” che formerà la squadra che rappresenterà il Risiko Club Ufficiale Caltanissetta al Campionato Nazionale a Squadre( riservato ai Risiko Club Ufficiali italiani, una trentina in tutto) che si giocherà a Bologna nel mese di ottobre.

Già l’anno scorso il RCU nisseno ha ottenuto un prestigioso e meritato secondo posto, nonostante fosse alla sua seconda partecipazione, ma da vera matricola ha “sbaragliato” il campo ottenendo un risultato senza precedenti. Questo risultato ha messo in luce il RCU di Caltanissetta alla ribalta nazionale e pertanto è stata presa in considerazione la candidatura per l’organizzazione di un evento nazionale.

E, infatti, nella seconda metà del mese di luglio Caltanissetta ospiterà il raduno nazionale di Risiko per la zona Sud: un evento importante che vedrà la partecipazione di più di cento tra giocatrici e giocatori, che accompagnati, anche dalle loro famiglie, visiteranno la nostra Città.

Tornando all’11° torneo si sono qualificati alla finale di giovedì 7 marzo: Giorgia Moscarelli ( LaMoss), Michele Pecoraro ( Miki), Alberto Presti (Gilbux) e Manuel Carapezza ( Disumanuel) che hanno vinto i i loro rispettivi tavoli di semifinale, composti da quattro giocatoti.

Appuntamento per tutti giovedì 7 marzo da Eclettica Street Factory per festeggiare il vincitore dell’11° torneo (primo della stagione 2024) con la premiazione in una cornice di amichevoli tra tutti i soci e simpatizzanti del R.C.U. nisseno.