L’Asp di Caltanissetta propone l’8 marzo lo Screening Day per la prevenzione dei tumori

CALTANISSETTA. Si svolgerà il prossimo 8 marzo lo Screening day. La festa della donna vuol dire anche prevenzione, prendersi cura di se stesse, volersi bene. L’ASP di Caltanissetta, a cura del centro gestionale screening, ha deciso di proporre un evento dedicato alla salute femminile e alla prevenzione dei tumori.

Promosso dal Centro Gestionale Screening, in raccordo con la Direzione Aziendale, l’iniziativa invita attivamente tutte le donne a partecipare alle attività preventive per tutelare la propria salute. Durante questa giornata, presso alcuni Consultori Familiari della Provincia, le donne comprese tra i 25 e i 64 anni, potranno sottoporsi al Pap test o all’Hpv test per prevenire e identificare tempestivamente eventuali lesioni precancerose.

Inoltre, le donne tra i 50 e i 69 anni potranno prenotare lo screening mammografico presso i Presidi Ospedalieri chiamando il numero 0934 506056, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. La diagnosi precoce è fondamentale per affrontare qualsiasi patologia con tempestività ed efficacia. Prendersi cura di sé stesse con maggiore consapevolezza è un atto d’amore che ogni donna merita di compiere. Per info e prenotazioni 0934 506056