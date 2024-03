Gela si stringe in preghiera alla famiglia del piccolo Emilio in “condizioni critiche” dopo un incidente stradale

In queste ore la Città di Gela, e non solo, si sta stringendo in preghiera alla famiglia del piccolo Emilio, il bambino di 3 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale nella zona di via Polo. L’appello accorato alla preghiera – come riportano i colleghi del Quotidiano di Gela – arriva direttamente dalla mamma e dalla famiglia del piccolo Emilio.

Il piccolo è ricoverato a Catania, dopo il trasferimento di ieri. Le sue condizioni sono ritenute critiche. E’ in coma farmacologico. Ha riportato gravi ferite proprio a seguito dell’impatto. Ha traumi e i medici hanno deciso il trasferimento nel capoluogo etneo, all’ospedale Garibaldi-Nesima.

Tantissime, in queste ore, le persone che sui social stanno esternando la loro vicinanza in termini di preghiera al piccolo. Non solo parenti e amici della sua famiglia, ma anche persone che nemmeno lo conoscono ma che si stanno stringendo in maniera commovente alla famiglia del piccolo che, in queste ore, sta combattendo una battaglia così importante per la propria vita. (Fonte – Quotidiano di Gela)