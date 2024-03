Caltanissetta. Manifestazione Cisl su sicurezza nel lavoro. Il Prefetto ha incontrato una delegazione di manifestanti

CALTANISSETTA. Il prefetto Chiara Armenia, relativamente alla manifestazione organizzata a livello regionale dalla CISL Sicilia, dal titolo “#Fermiamolasciadisangue”, sul tema della sicurezza sul lavoro, a seguito di specifica richiesta, ha ricevuto una delegazione di manifestanti.

“Nella circostanza – ha sottolineato il Prefetto – i delegati, in un clima sereno e costruttivo, hanno illustrato le motivazioni sottese all’iniziativa. In particolare, i presenti, nel dare atto dei positivi esiti del recente incontro svoltosi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul tema, a seguito dei tragici fatti di Firenze, hanno inteso rimarcare l’importanza della formazione e informazione dei lavoratori, al fine di accrescere la sensibilità al rispetto delle norme in materia di sicurezza e la consapevolezza del rischio, quali fattori centrali per prevenire il verificarsi di incidenti”.

Il prefetto ha poi rilevato che “Nel corso dell’incontro la delegazione ha richiamato i contenuti dell’”Accordo interistituzionale per potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro e il contrasto del lavoro irregolare nel territorio provinciale di Caltanissetta” stipulato da questa Prefettura il 19 novembre 2021. In particolare, i presenti hanno sottolineato come l’azione sinergica promossa dal cennato accordo abbia fatto registrare, grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti competenti sul tema, una considerevole intensificazione dei controlli nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla materia, con ricadute positive in termini di riduzione degli infortuni in questo ambito provinciale.

Difatti, nella circostanza, i referenti della CISL hanno rappresentato che nell’ambito provinciale di Caltanissetta, dai dati forniti dall’Inail nel dicembre 2023, emerge una contrazione degli episodi infortunistici pari a circa 200 in meno rispetto al 2022”. Al termine dell’incontro, i delegati hanno consegnato un documento che riassume i punti principali della manifestazione.