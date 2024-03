Caltanissetta. I giovani con autismo protagonisti della selezione del personale che lavorerà presso Aut Cafè, il bistrot dell’inclusione

CALTANISSETTA. Aut Cafè, il bistrot dell’inclusione ha il piacere di annunciare una straordinaria notizia che segna un passo avanti nella inclusione lavorativa: i giovani con autismo sono stati protagonisti nella selezione del personale che lavorerà nella nuova realtà che aprirà i battenti domani mattina.

Sei candidati hanno partecipato al processo di selezione, condividendo le loro esperienze di vita e di lavoro di fronte a un panel composto da Alex, Filippo, Francesco e i loro colleghi Alfonso e Tiziana. Durante i colloqui, le domande classiche si sono alternate a domande speciali, creando un ambiente inclusivo e accogliente.

La selezione del personale è stata completata e quattro di loro sono stati scelti per iniziare un’avventura speciale da Aut Cafè. Ora, questi giovani hanno partecipato a un corso di formazione sul metodo Aba (Aba sta per Applied behaviour analysis, cioè Analisi del comportamento applicata e si basa sull’uso dei principi della scienza del comportamento per la modifica di quelli socialmente significativi) che permetterà loro di apprendere nuovi modelli di relazione.

L’inclusione dei giovani con autismo nella selezione del personale e l’opportunità di partecipare a un corso di formazione innovativo rappresentano la vera rivoluzione di Aut Cafè, dimostrando l’impegno dell’organizzazione per l’inclusione e l’uguaglianza sul posto di lavoro.