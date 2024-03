Caltanissetta. “Fra le Vare in preghiera”: Giovanna Criscuolo chiude la rassegna

CALTANISETTA. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, venerdì 8 marzo alle ore 20:30, presso la Sala Espositiva delle “Vare”, si terrà il quinto e ultimo spettacolo della seconda edizione della rassegna teatrale del Festival “Fra le Vare in Preghiera”.

Lo spettacolo in programma, intitolato “Donne”, è un musical emozionante e coinvolgente, scritto da Serena Miceli e interpretato in modo straordinario da Ilenia Giammusso, con la partecipazione speciale di Giovanna Criscuolo.

La produzione vanta un cast quasi interamente composto da talentuose interpreti femminili, ognuna delle quali darà vita a personaggi storici e biblici di grande rilievo. Maria sarà interpretata da Ilenia Giammusso, mentre altri ruoli di spicco includono Maria di Magdala, Maria di Cleofe, La Peccatrice, La Sposa di Cana, Elisabetta, La Fanciulla, La Samaritana, Maria di Betania, Marta di Betania e La Vedova, interpretati rispettivamente da Letizia Gelsomino, Giulia Corrado, Simona Amico, Paola Pecoraro, Assunta Burgio, Karol Ristuccia, Serena Miceli, Gaia Fortunato, Veronica Vullo e Lea Alloro.

Lo spettacolo vede la partecipazione di Matteo Iacono, Ivano Cereda, Pierpaolo Riggi, Gabriele Nucera, Gabriella Scalia e Carmela Di Marco.

Le voci dei personaggi sono accompagnate da una selezione di splendide canzoni degli autori Corrado Sillitti, Daniele Ricci, Francesco Daniele Miceli, Giuseppe Dellutri e Letizia Gelsomino. Le coreografie sono curate da Paola Pecoraro, mentre i costumi sono realizzati da Spazio Scena Nuova.

L’attenzione ai dettagli è garantita grazie al lavoro del Cirs Caltanissetta per il trucco e il parrucco degli attori, mentre il service di Marco Tumminelli assicurerà che ogni aspetto tecnico sia curato con la massima precisione, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale completa e indimenticabile.

La pubblicazione dell’evento sulla pagina Facebook dell’Associazione Giovedì Santo ha generato un’eccezionale risposta. In poche ore si è registrato il tutto esaurito. Un’opportunità da non perdere per celebrare la bellezza e la forza delle donne attraverso l’arte e lo spettacolo.