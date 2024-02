Violenza sessuale su badanti, invalido 53enne condannato a tre anni e mezzo

Il Tribunale di Treviso ha condannato oggi alla pena di tre anni e mezzo di reclusione un invalido di 53 anni di Susegana (Treviso) accusato di Violenza sessuale ai danni di due diverse badanti assunte nel 2017.

Le vittime sono due straniere di 25 e 28 anni individuate attraverso annunci diretti sul web, una delle quali sarebbe anche stata narcotizzata con un sedativo diluito in una bevanda.

L’uomo, che si muove in sedia a rotelle, in precedenza era già stato condannato a vari anni di reclusione per reati commessi allo stesso modo.