Schiacciati da un tir mentre vanno a scuola: morto 17enne, gravissima la sorella di 15 anni

Tragedia a Sanremo, in provincia di Imperia, dove un 17enne è morto dopo essere stato investito da un camion insieme alla sorella 15enne mentre stavano andando a scuola. I due giovanissimi sono stati travolti in strada Frantoi canai dove è stato ricavato un plesso scolastico in una strada che viene spesso utilizzato dai ragazzi per recarsi a scuola, anche se ha accesso solo per le vetture.

Gravissima la sorella, di 15 anni, che ha riportato numerosi traumi. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7, con la prima chiamata al 118 arrivata intorno alle 7.12.

I due ragazzini sono stati travolti da un tir mentre stavano raggiungendo a piedi la scuola: il mezzo li ha schiacciati contro un muro e poi ha proseguito la sua marcia.

Gravissimi entrambi, sono stati soccorsi e trasporti all’ospedale Borea di Sanremo. Il 17enne è morto all’interno di una sala operatoria mentre i medici cercavano di salvarlo. La sorella è invece stata trasferita in condizioni gravi al Santa Corona di Pietra Ligure. (Foto Ansa)