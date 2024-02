Ricettavano Rolex rubati, due arresti e 5 misure cautelari; sequestrati 68 orologi di lusso

Avrebbero rivenduto orologi rubati, soprattutto Rolex, sia autentici che contraffatti. Per questo, i carabinieri di Bari hanno arrestato due persone (una in carcere, una ai domiciliari) ed eseguito la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di altre cinque.

I sette sono accusati, a vario titolo, di ricettazione in concorso, introduzione e circolazione nel territorio dello Stato di prodotti industriali contraffatti (i Rolex falsi), con l’aggravante di aver commesso il fatto nell’esercizio di un’attività professionale Le indagini partirono a novembre 2021, dopo un furto avvenuto nel comune barese di Giovinazzo in cui furono rubati 45 orologi di lusso.

I carabinieri, in collaborazione con la polizia di Monaco di Baviera, hanno così ritrovato e sequestrato 68 orologi, tra cui 20 Rolex autentici e quattro contraffatti, per un valore complessivo di oltre 250mila euro. Gli inquirenti hanno anche acquisito indizi nei confronti del principale indagato relativamente alla ricettazione di 14 Rolex rubati, e sono riusciti a ricostruire la catena di distribuzione dei preziosi e i canali usati dagli indagati per ricettare la merce rubata o introdurre in commercio quella contraffatta. Le misure sono state disposte dal gip di Bari su richiesta della Procura. (ANSA).