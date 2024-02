Picchia una ragazza poi aggredisce i carabinieri, arrestato

Prima ha picchiato una ragazza, poi, quando sono intervenuti i carabinieri, li ha aggrediti ferendone leggermente uno. Così un 19enne è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ accaduto nei giorni scorsi nei pressi della stazione ferroviaria, dove al 112 era stata segnalata una lite fra due giovani, con il ragazzo che picchiava violentemente la ragazza.

All’arrivo dei militari il 19enne, in evidente stato di alterazione, ha smesso di malmenare la ragazza, dandole modo di fuggire, per poi scagliarsi contro i carabinieri non appena questi hanno tentato di fermarlo. I militari solo usando lo spray urticante in dotazione sono riusciti ad immobilizzarlo. Nel corso della colluttazione, uno dei militari interventi, ha riportato lievi escoriazioni al volto e alla mano destra. Il 19enne è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e portato in carcere.