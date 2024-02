Caltanissetta. Il 23 febbraio “Fra le Vare in preghiera”: Lucia Sardo racconta la Passione

CALTANISSETTA. Il secondo appuntamento della rassegna “Fra le Vare in preghiera” si terrà venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 20:30 presso la Sala Espositiva delle “Vare”, in Via Napoleone Colajanni.

Lo spettacolo in programma, intitolato “Io c’ero”, sarà presentato dal Gruppo Teatrale Metanoeite e vedrà la partecipazione straordinaria dell’acclamata attrice nazionale Lucia Sardo.

Basato liberamente sul libro di Michele Casella pubblicato dalle Edizioni San Paolo, lo spettacolo sarà un’interpretazione coinvolgente di momenti cruciali della storia narrata nel testo. La presenza stessa di Michele Casella come voce narrante aggiunge un tocco di autenticità e profondità alla performance.

Il cast degli attori includerà: Michele Guagenti nel ruolo di Ponzio Pilato, Ottavio Miuccio nel ruolo di Simone di Cirene, Francesco Daniele Miceli nei panni di Giuda, Paola Pecoraro interpreterà Maria di Magdala, Amalia Bilardo sarà Claudia Procula e Letizia Gelsomino nel ruolo dell’anima nera.

I suggestivi costumi saranno curati da Spazio Scena Nuova, mentre le coreografie dello spettacolo saranno affidate a Paola Pecoraro. Il service sarà curato da M.T. Service di Marco Tumminelli. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

La pubblicazione dell’evento sulla pagina Facebook dell’Associazione Giovedì Santo ha generato un’eccezionale risposta: in pochissime ore, tutti i posti disponibili sono stati prenotati, dimostrando un forte interesse da parte del pubblico.