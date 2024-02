Caltanissetta. Il 18 febbraio al Teatro Margherita va in scena lo spettacolo “Ma chi me lo ha fatto fare”

Sesto appuntamento della stagione “Domenica pomeriggio a teatro”, giunta alla 24^ edizione ed organizzata dal Teatro Stabile nisseno con la Direzione artistica di Giuseppe Speciale.

Domenica 18 febbraio, alle ore 18.00, al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta, andrà in scena “Ma chi me lo ha fatto fare”, con Marco Marzocca, comico, attore e imitatore. Marco Marzocca è noto al grande pubblico per la partecipazione alla serie televisiva “Distretto di Polizia” ed alla trasmissione di Canale 5 “Zelig”. Ma tantissime sono le sue apparizioni in tv ed in radio con spettacoli di intrattenimento e fiction.

Lo spettacolo che porta in scena a Caltanissetta è un vero e proprio one man show in cui racconta, senza filtri, la sua vita, gli inizi della carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale. Per informazioni e prenotazioni 3517888512 oppure 3939493811.