Calci al padre, arrestato 22enne

I carabinieri sono intervenuti per porre fine ad una violenta lite familiare.

I militari dell’arma di Roverbella hanno tratto in arresto un 22enne veronese, poiché, intervenuti in un appartamento di Castel D’ario, su richiesta giunta al 112 nue che segnalava un’aggressione in ambito familiare, durante le fasi dell’intervento, nel frapporsi tra i presenti, venivano colpiti dal prevenuto con due calci diretti al padre; i militari hanno ricostruito che al culmine di una lite per futili motivi, l’arrestato aveva, inoltre, poco prima, aggredito fisicamente e reiteratamente il padre, nonostante gli altri familiari tentassero di dividerli.

L’ arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Mantova. La responsabilità dell’arrestato, il cui arresto è stato convalidato e ha stabilito l’apposizione del braccialetto elettronico, dovrà essere accertata nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa, pertanto è da considerarsi innocente fino a condanna definitiva.