Area ex caserma “Capitano Franco”. Il 21 febbraio nella Caserma della Guardia di Finanza presentazione del progetto “Polis Verde”

CALTANISSETTA. Mercoledì prossimo, 21 febbraio 2024, alle ore 11:00, nella sala riunioni del Comando provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo nisseno, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto POLIS VERDE a Caltanissetta: Rigenerazione e Sicurezza. Seguirà sopralluogo nell’area dell’ex caserma “Capitano Franco” per illustrare sul campo i lavori del progetto che, complessivamente, vedranno un investimento di circa 52 milioni di Euro.

All’incontro, che sarà introdotto e moderato dal direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, Silvano Arcamone, saranno presenti: la prefetta di Caltanissetta, Chiara Armenia, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Stefano Gesuelli, la questora della Polizia di Stato, Pinuccia Albertina Agnello, il sindaco Roberto Gambino, la soprintendente ai BB.CC.AA., Daniela Vullo, il presidente provinciale ANCE, Claudio Mingoia, e i presidenti provinciali degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, rispettivamente Piero Campa e Fabio Corvo.

Il Tavolo Tecnico invece sarà così composto: responsabile UO Palermo 3 dell’Agenzia del Demanio, ing. Giandomenico Scelfo, per i Piani di Razionalizzazione; responsabile Area Tecnica Sicilia dell’Agenzia del Demanio, ing. Giuseppe Di Stefano, introduzione all’intervento di rigenerazione urbana dell’area Capitano Franco; Servizi Tecnici DR Sicilia dell’Agenzia del Demanio, ing. Valentina Giovenco, per il progetto della porzione in uso alla Guardia di Finanza; arch. Giuseppe Rumeo, per approfondimenti e contributi multimediali al progetto della porzione in uso alla GdF; UTC del Comune di Caltanissetta, arch. Antonietta Pirrera e ing. Edoardo Garito, Descrizione del progetto del Parco Urbano; conclusioni Università degli Studi di Palermo, prof.ssa Maria Luisa Germanà.