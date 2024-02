Appello di una coppia con 5 figli, se non troviamo casa perdiamo i bimbi: hanno lanciato un ‘sos’ sulla stampa

“Aiutateci a trovare casa, o i servizi sociali ci tolgono i nostri 5 figli”. E’ l’appello lanciato attraverso la stampa da una coppia veronese, Gabriele, 36 anni, e la sua compagna 43enne, che si dicono disperati perchè tra breve dovranno lasciare l’appartamento, di proprietà del padre di lui, che occupano da circa un anno, senza aver trovato finora un alloggio in cui andare.

“Se non troviamo al più presto una soluzione abitativa – hanno scritto nell’sos lanciato attraverso il ‘Corriere del Veneto’ – i servizi sociali ci hanno avvertito che potremme perdere la custodia dei nostri figli”. I cinque bambini, il più piccolo 8 anni, i più grandi di 12, sono frutto di unioni precedenti dei due. La casa in realtà ce l’hanno ancora, un appartamento in una palazzina a Malcesine, sul lago di Garda, dove abita anche il padre di Gabriele: ma proprio per dissidi insanabili, l’uomo è stato invitato dal padre a lasciare al più presto l’alloggio.

“Abbiamo pochissimo tempo – si conclude l’appello – cerchiamo un trilocale, con due camere per i bambini, ovviamente pagando l’affitto”.