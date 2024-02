Aeroporti: Burrafato,”Scalo ad Agrigento? Aperti al dialogo

“Onestamente non so se l’aeroporto di Agrigento, un giorno, sarà mai realtà. Noi siamo aperti al dialogo e, nel frattempo, fin quando la scelta di realizzarlo non verrà presa definitivamente, vi assicuro che lo scalo palermitano è a vostra disposizione per ogni iniziativa in termini di collaborazione e sinergia”.

Lo ha detto Salvatore Burrafato, presidente di Gesap alla presentazione del volo Palermo-New York oggi ad Agrigento. “Qualsiasi idea finalizzata al legame tra Agrigento e Palermo in termini di servizi a beneficio del turista sarà sempre bene accetta – ha aggiunto – Non abbiamo motivo ad opporci alla proposta di realizzare un aeroporto nella città dei templi. Bisogna però valutare bene potenzialità e benefici tenendo presente che in Sicilia ci sono già 4 scali. Catania e Palermo funzionano bene mentre gli altri arrancano”.

“Oggi abbiamo dato un’altra dimostrazione – ha detto il sindaco di Agrigento Franco Micciché – di quanto sia stato proficuo il lavoro svolto fino a ora per essere pronti all’appuntamento del 2025. Abbiamo costituito la Fondazione soltanto sabato scorso, è vero, ma oggi mostriamo i frutti delle attività pregresse: un lavoro che è cominciato quasi un anno fa e che non si è mai interrotto. La tratta Palermo-New York per noi è fondamentale perché gli esperti mi dicono che i turisti che si affidano alle tratte intercontinentali scelgono sempre i collegamenti tra New York e Roma o tra New York e Milano.

Adesso abbiamo un volo che dagli Stati Uniti arriva direttamente in Sicilia. Dobbiamo essere bravi, a questo punto, ad organizzare per bene i trasferimenti con delle navette per intercettare i turisti appena toccano terra. Ridurre i tempi di trasferimento da Palermo ad Agrigento e fornire un servizio confortevole sono i nostri obiettivi primari”.