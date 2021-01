San Cataldo. Trasporto scolastico: M5S presenza istanza per partecipare ai contributi del MIT

“Il Meetup San Cataldo 5 Stelle e il Collettivo Letizia hanno preso atto, che nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’atteso decreto che disciplina i criteri e le modalità per la ripartizione del contributo destinato agli operatori economici, affidatari del servizio di trasporto scolastico e che chiama i comuni a ristorare le imprese affidatarie del servizio di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Successivamente, in data 11/01/2021, abbiamo ritenuto importante informare l’amministrazione di questa opportunità in grado di sostenere un comparto, quello del trasporto scolastico, in ginocchio a causa del COVID e della sospensione delle attività didattiche.” ha spiegato Adriano Bella referente del Meetup San Cataldo 5 Stelle .

“Il decreto prevede l’assegnazione delle risorse a ciascun comune che avanza apposita richiesta e che poi provvede all’erogazione del contributo alle singole imprese – ha specificato Gianfranco Cammarata referente del Collettivo Letizia -. Il contributo può essere corrisposto dal comune nella misura massimo di 200.000 euro e qualora le risorse disponibili risultassero inferiori alla somma dei contributi ammissibili comunicati da tutti i comuni, verranno ridotte proporzionalmente fino alla capienza dello stanziamento complessivo di 20 milioni previsto per l’apposito fondo.

I comuni devono inviare la richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato, entro il 3 febbraio 2021 (30 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU).

Successivamente con decreto direttoriale del MIT, che verrà emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, saranno individuati i comuni beneficiari e gli importi spettanti a ciascuno di essi”.