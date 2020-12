Serradifalco. Appello del sindaco agli studenti pendolari per chiedere il rimborso delle spese di viaggio 2020/2021.

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha emanato un avviso con il quale ha chiesto agli studenti pendolari di presentare apposita istanza al Comune. L’istanza va presentata dagli studenti che frequentano gli istituti di scuola Secondaria di secondo grado di Caltanissetta o San Cataldo, che non hanno già presentato domanda al Comune per il rimborso dell’abbonamento per l’anno scolastico 2020/2021, ma che hanno in programma di viaggiare con i pullman della Sais trasporti dal prossimo mese di gennaio e per la restante parte dell’anno scolastico.

Gli studenti dovranno presentare istanza al Comune tramite modello già disponibile presso l’ufficio dei servizi sociali. L’istanza, una volta presentata dagli studenti interessati, servirà per predisporre idoneo servizio scolastico da parte della Sais considerata l’attuale emergenza sanitaria e per la predisposizione degli automezzi necessari per viaggiare in totale sicurezza nel rispetto delle distanze previste dalla legge.