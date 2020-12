Riesi. Un dimesso e 4 negativizzati al Covid nelle ultime ore.

RIESI. Il Comune ha fornito gli ultimi aggiornamenti in fatto di contagio da Covid al 25 dicembre. In particolare, nella giornata di ieri a Riesi si è registrato un paziente dimesso dall’ospedale di Caltanissetta perché guarito clinicamente dal Covid 19.

Inoltre ci sono stati 4 nuovi casi di positivi per i quali, trascorsi più di 21 giorni dal primo tampone molecolare con esito positivo, il medico dell’USCA ha attestato che gli stessi risultano privi di sintomi da COVID-19 da oltre una settimana, per cui, come da Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020, è stato loro revocato il provvedimento a suo tempo predisposto di isolamento domiciliare.

Pertanto, a Riesi in questo momento la situazione del contagio vede la presenza di 21 persone contagiate dal Covid. Queste persone sono tutte asintomatiche e in quarantena domiciliare.