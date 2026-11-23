(Adnkronos) – Il principe William sarebbe intenzionato a privare Harry e Meghan Markle dei loro titoli reali quando diventerà re. E' quanto scrive il giornalista britannico Tom Sykes nel suo libro di prossima pubblicazione 'The Dukes of Hazard'. Questo presunto cambiamento comporterebbe anche la perdita dei titoli da parte dei figli della coppia, il principe Archie, di 7 anni, e la principessa Lilibet, di 5, sostiene Tom Sykes. Ma Kensington Palace ha smentito le indiscrezioni sottolineando a 'Gbn News' che non esiste "base fattuale secondo cui il principe William potrebbe revocare al principe Harry e agli altri membri della famiglia reale che non svolgono incarichi ufficiali il trattamento di Altezza Reale quando diventerà re". Sykes, il giornalista specializzato in questioni reali, nel suo libro infatti affermava che il Principe di Galles vorrebbe che i titoli di Sua Altezza Reale fossero riservati ai membri della famiglia reale in servizio

attivo, anziché essere ereditati automaticamente alla nascita. Una fonte ha affermato al giornalista britannico che i membri della famiglia reale attivi riceveranno anche un'indennità, uno stipendio e un alloggio, spiegando che a quelli inattivi non saranno concessi titoli reali, un alloggio né favori speciali. Inoltre, secondo quanto affermato da Sykes, i due figli più piccoli di William, la principessa Charlotte, di 11 anni, e il principe Louis, di 8, potranno scegliere se dedicarsi ai doveri reali o intraprendere una carriera indipendente. Al principe George, figlio maggiore di William e della principessa Kate Middleton, invece, un giorno spetterà la corona.

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