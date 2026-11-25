“La paura e il silenzio delle donne vittime di violenza sono una responsabilità politica. Una recentissima ricerca Save the Children-Istat mostra un dato agghiacciante: tra donne vittime di violenze ripetute, soprattutto 25-44enni, solo il 40,5% riconosce gli abusi come reato e solo il 4,7% denuncia. La politica deve assumersi le proprie responsabilità e scongiurare il rischio di normalizzare la violenza. Servono educazione al rispetto, alle relazioni e al consenso, anche online; sostegno, anche economico, a madri e figli; e una rete stabile tra servizi, società civile, esperti e magistratura.”Lo ha dichiarato in una nota il Senatore M5S Segretario di Presidenza e Capogruppo M5S in Commissione politiche UE Pietro Lorefice.