Al via la procedura di selezione per l’assegnazione di 17 posti letto riservati agli studenti universitari fuori sede in possesso dei requisiti economici e di merito previsti per l’accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario (DSU), presso la Residenza Universitaria Centro Storico di Caltanissetta, per l’anno accademico 2026/2027.L’iniziativa, realizzata nell’ambito delle misure promosse dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il D.M. 481/2024, rappresenta un’importante opportunità per gli studenti universitari, che potranno usufruire di un posto letto a meno di 200 euro al mese, secondo le tariffe previste dall’ERSU Palermo per il corrente anno accademico, comprensive di tutte le utenze e dei servizi offerti dalla struttura.La Residenza Universitaria Centro Storico, che dispone complessivamente di 42 posti letto nel cuore della città in Corso Umberto I, 85, offre camere singole e doppie, anche attrezzate per studenti con disabilità, e numerosi servizi: aule studio, spazi di coworking, biblioteca, sala conferenze, area palestra e svago, lavanderia, connessione Wi-Fi, riscaldamento e climatizzazione.Potranno partecipare alla selezione gli studenti fuori sede iscritti o in fase di immatricolazione presso l’Università degli Studi di Palermo – sede di Caltanissetta – o presso gli istituti AFAM, nonché dottorandi e specializzandi secondo i requisiti previsti dall’avviso. I limiti economici stabiliti sono pari a 23.000 euro per l’ISEEU e 52.500 euro per l’ISPEU.Alla procedura potranno partecipare anche gli studenti che hanno già presentato domanda nell’ambito del bando ERSU Palermo, purché in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, presentando una nuova e specifica candidatura direttamente alla Residenza Universitaria.Le domande potranno essere presentate dal 25 novembre al 15 dicembre 2026, seguendo le indicazioni dell’avviso pubblico e il relativo modulo di domanda (Allegato A) scaricabile dal sito web della struttura: www. residencecentrostorico .itChi non è in possesso dei requisiti previsti dal bando, potrà comunque contattare la struttura per richiedere la disponibilità delle ulteriori camere a disposizione alla tariffa agevolata prevista dal MUR.Un’iniziativa concreta a sostegno del diritto allo studio, finalizzata a ridurre i costi a carico degli studenti e delle loro famiglie, contrastare il caro affitti e contribuire alla crescita di Caltanissetta quale città universitaria, favorendo al contempo la rivitalizzazione del suo centro storico.