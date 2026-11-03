Marianopoli. L’amministrazione comunale ha ottenuto finanziamento di 100 mila euro per il Parco Giochi comunale

MARIANOPOLI. L’Amministrazione comunale ha ottenuto dall’Assemblea Regionale un importante contributo di 100 mila euro per il Parco Giochi comunale. Come ha spiegato il sindaco Salvatore Noto: “Si tratta di un investimento fondamentale interamente dedicato ai nostri piccoli cittadini e alle loro famiglie”.

Esso comprende: nuovi giochi belli, stimolanti e inclusivi, sistemazione e ammodernamento delle strutture esistenti, messa in sicurezza dell’area, con l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza per garantire a tutti serenità e protezione.

“Rendere i nostri spazi pubblici più belli, sicuri e a misura di bambino è il modo migliore per investire nel futuro della nostra comunità”, ha concluso il sindaco Salvatore Noto.