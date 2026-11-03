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Marianopoli. L’amministrazione comunale ha ottenuto finanziamento di 100 mila euro per il Parco Giochi comunale

Redazione 1

Marianopoli. L’amministrazione comunale ha ottenuto finanziamento di 100 mila euro per il Parco Giochi comunale

Mar, 03/11/2026 - 23:55

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MARIANOPOLI. L’Amministrazione comunale ha ottenuto dall’Assemblea Regionale un importante contributo di 100 mila euro per il Parco Giochi comunale. Come ha spiegato il sindaco Salvatore Noto: “Si tratta di un investimento fondamentale interamente dedicato ai nostri piccoli cittadini e alle loro famiglie”.

Esso comprende: nuovi giochi belli, stimolanti e inclusivi, sistemazione e ammodernamento delle strutture esistenti, messa in sicurezza dell’area, con l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza per garantire a tutti serenità e protezione.

“Rendere i nostri spazi pubblici più belli, sicuri e a misura di bambino è il modo migliore per investire nel futuro della nostra comunità”, ha concluso il sindaco Salvatore Noto.

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