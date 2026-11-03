Resuttano. Conferita la Cittadinanza Onoraria al dott. Alvise Stracci per il suo impegno gratuito in termini di volontariato al servizio della Comunità

RESUTTANO. E’ stata conferita la Cittadinanza Onoraria al medico Alvise Stracci. L’iniziativa è stata dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Carapezza. Il comune di Resuttano ha conferito la cittadinanza onoraria al cardiologo Alvise Stracci in riconoscimento di oltre vent’anni di volontariato e impegno gratuito per la comunità.

Alvise Stracci, cardiologo originario di Caltanissetta, per circa 20-25 anni ha offerto gratuitamente la sua opera e le sue competenze mediche (screening ed elettrocardiogrammi) tramite la Croce Rossa Italiana a favore della popolazione di Resuttano.

Il riconoscimento è stato ufficializzato e consegnato nell’Aula consiliare del Comune dal sindaco Rosario Carapezza e dalla presidente del Consiglio comunale Vincenza Mazzarisi. L’iniziativa di conferire l’onorificenza è partita dall’Associazione culturale In Itinere.