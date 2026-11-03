Santa Caterina. Nuovo servizio a supporto dei cittadini per il ritiro dei farmaci presso lo Sportello della Farmaceutica Territoriale dell’ASP di Caltanissetta

SANTA CATERINA. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Santa Caterina Villarmosa e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, è attivo un nuovo servizio a supporto dei cittadini per il ritiro dei farmaci presso lo Sportello della Farmaceutica Territoriale dell’ASP di Caltanissetta.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente recarsi presso la sede della Croce Rossa Italiana – Sezione di Santa Caterina Villarmosa, in Via Roma n. 106, dove sarà possibile compilare l’apposito modulo di delega. I farmaci, una volta ritirati, potranno essere successivamente prelevati direttamente presso la stessa sede, dopo aver ricevuto comunicazione della loro disponibilità e delle relative modalità e orari di ritiro. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero telefonico 366 341 9172.