Via D’Amelio, Procura di Caltanissetta: ‘Ecco filiera passaggi borsa giudice’

E’ stata ricostruita “l’esatta filiera dei passaggi della borsa del giudice Borsellino, finita nell’ufficio di La Barbera subito dopo l’esplosione senza che venisse mai redatto alcun verbale”. Lo scrive la procura di Caltanissetta dando notizia delle perquisizioni relativi al depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Le sentenze precedenti hanno gia’ stabilito che “l’accelerazione della strage di via D’Amelio, la scomparsa dell’agenda rossa” e la gestione “minimalista” delle indagini – impartita da La Barbera e avallata dall’allora Procuratore di Caltanissetta pro tempore, Giovanni Tinebra – servirono ad agevolare assetti di interesse e potere diversi e piu’ compositi del sodalizio mafioso”. La borsa del giudice Borsellino era finita nell’ufficio di La Barbera subito dopo l’esplosione, senza alcun verbale che ne registrasse la presenza, e rimase li’, presumibilmente, fino all’inizio del novembre 1992, quando fu formalmente repertata. Inoltre, gli inquirenti affermano di aver documentato “la presumibile appartenenza dell’allora Procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, dominus delle indagini sulle stragi, a contesti massonici coperti”.