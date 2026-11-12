Caos Ospedale Gela, Di Paola (M5S): La Regione se ne infischia dei gelesi, spariscano Schifani e le ASP

“I cittadini di Gela sappiano che il caos al Pronto Soccorso del Vittorio Emanuele delle scorse ore ha un nome ed un cognome, si chiama Renato Schifani. Da mesi il governo della Regione non ascolta le istanze dei cittadini di Gela, se ne infischia delle 12 mila firme raccolte in favore del potenziamento dell’ospedale e del sit in durato 2 mesi di cittadini e istituzioni. Nel frattempo l’ASP di Caltanissetta minimizza l’accaduto affidandosi ad un post sui social. Le Asp devono sparire, insieme al governo di centrodestra”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola.

“L’arroganza e il disinteresse della maggioranza – spiega Di Paola – hanno prodotto questo disastro. L’ospedale Vittorio Emanuele di Gela è tenuto in piedi solo dall’abnegazione di quei pochi medici e personale sanitario che sono rimasti in servizio nel tempo, resistendo ai continui e vergognosi tagli. I gelesi se ne ricorderanno a lungo – conclude Di Paola.